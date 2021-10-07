中海外今年首九個月累計合約銷售額按年升7%，至2753.01億元，首九個月累計已售樓面面積按年增1.9%至約1397.14萬平方米。集團截至九月底的已認購物業銷售約162.79億元，預期將於往後數月內轉化為合約物業銷售。

買地方面，集團九月份於天津、蘇州、瀋陽、重慶、南京、廣州和深圳收購了十九幅地塊，應佔樓面面積約337.89萬平方米，土地款為466.42億元。首九個月累計買地金額約1001.57億元，涉及應佔樓面面積約900.88萬平方米。

中海外宏洋（0081）方面，今年9月份的合約銷售額按年跌50.4%，至39.99億元，，9月份已售樓面面積約按年下跌38.8%，至37.36萬平方米。

中海外宏洋今年首九個月累計合約銷售額按年升25.6%，至560.31億元，首九個月累計已售樓面面積按年增18.2%至約440.87萬平方米。集團截至九月底的已認購物業銷售約12.65億元。集團九月份於廣東汕頭市、江蘇常州市、寧夏銀川市、山東淄博市和江蘇徐州市新增項目6個，總權益發展面積76.39萬平方米，土地款36.32億元。

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