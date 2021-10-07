太古地產：訂更進取減碳目標
文章日期：2021年10月7日 18:50
加強應對氣候變化的力度，太古地產（1972）訂立更進取的科學基礎減碳目標，致力將全球暖化升幅控制在攝氏1.5度以內。最新的目標較之前於2019年獲科學基礎目標倡議組織批核、控制全球暖化升幅在攝氏2度內的目標，減碳幅度大幅提升約50%。隨著最新目標於9月獲批，公司將更積極於2050年或之前實現淨零碳排放，並全力支持香港政府在2050年前實現碳中和的承諾。
太古地產行政總裁彭國邦表示，太古地產決心投入更多資源，實踐『Business Ambition for 1.5°C』的承諾。未來他們將繼續致力減碳，積極運用創新科技，以及與租戶、顧客、供應商、研究機構和社區通力合作，支持淨零碳轉型。其透過持續推出創新的活動和協作，於2020年把旗下香港和中國內地發展項目的碳強度減少超過40%。同時旗下成都遠洋太古里和廣州太古滙分別由2020和2021年開始，全面使用100%可再生電能，成功將集團旗下內地項目的可再生電能佔比提升至約40%。
在香港方面，太地在發展太古坊一座、太古坊二座，以及位於皇后大道東興建中的新辦公樓項目時，則採購低碳建築材料及優化建築工地的能源管理。以及在今年推出智能減廢先導計劃，運用科技和遊戲方式，協助香港辦公樓租戶實踐資源循環。
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