施政報告附篇亦提到財庫局將與積金局研究措施，便利強積金投資內地發行的政府和政策性銀行債券。被問到是否需要修改強積金投資指引以收到便利效果，許正宇未有正面回應，但指目前有三個準則衡量一隻債券是否可獲允許投資，包括第一，有評級；第二，在核准交易所上市；第三，在沒達成前面兩準則下，亦有豁免的機構，例如政府或央行發債。至於附篇所指的「政府」是否包括地方政府，許指，需作研究，今次在附篇是提出方向，下一步會和積金局探討，亦會吸納市場意見以檢視範圍的界線。

許正宇又指，香港投資者若使用跨境理財通的北向通，要開設本地匯款戶口和對岸的投資戶口，而見證開戶現未能全面鋪展到北向通，重申積極和內地機構就見證開戶商討，希望可逐步成事。

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