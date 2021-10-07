許正宇：政府不會強制強積金轉化為年金
文章日期：2021年10月7日 19:24
施政報告提到政府會進一步探討如何鼓勵巿民，將強積金一筆過資產轉化成退休後定期可領取的年金。對於外界關注政府最終會否強制將強積金轉化為年金，財經事務及庫務局局長許正宇今午出席施政報告相關措施記者會時回應，正如特首林鄭月娥早前表示，不會強制，而政府下一步會配合勞福局研究鼓勵轉化。
施政報告附篇亦提到財庫局將與積金局研究措施，便利強積金投資內地發行的政府和政策性銀行債券。被問到是否需要修改強積金投資指引以收到便利效果，許正宇未有正面回應，但指目前有三個準則衡量一隻債券是否可獲允許投資，包括第一，有評級；第二，在核准交易所上市；第三，在沒達成前面兩準則下，亦有豁免的機構，例如政府或央行發債。至於附篇所指的「政府」是否包括地方政府，許指，需作研究，今次在附篇是提出方向，下一步會和積金局探討，亦會吸納市場意見以檢視範圍的界線。
許正宇又指，香港投資者若使用跨境理財通的北向通，要開設本地匯款戶口和對岸的投資戶口，而見證開戶現未能全面鋪展到北向通，重申積極和內地機構就見證開戶商討，希望可逐步成事。
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