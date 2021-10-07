瑞聲料第三季盈利至少跌一半
文章日期：2021年10月7日 19:38
下半年為傳統手機市場旺季，惟瑞聲（2018）預告第三季綜合淨利按年大縮水。集團指，截至第三季度的綜合淨利預計跌至1.66億元人民幣（下同）至2.1億元之間，較2020年第三季減少51至61%。瑞聲又預期，首九個月的綜合淨利預計上升至10.87億元至11.31億元之間，按年增加約45%至51%。集團截至六月底的中期純利增長為187.4%。
集團指，與2020年第三季度的重大匯兌收益相比，預期2021年第三季度錄得匯兌損失或大幅減少的匯兌收益，在很大程度上導致集團2021年第三季度的淨利潤減少。
而且，新冠肺炎疫情引起的全球供應鏈中斷，中國經營成本上漲，以及國內客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型導致需求減弱，對2021年第三季度的淨利潤帶來重大不利影響。不過，公司表示對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。
瑞聲將於11月中旬公布首九個月的業績；股份今日升2.96%，收報36.55元，成交1.17億元。
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