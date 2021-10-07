集團指，與2020年第三季度的重大匯兌收益相比，預期2021年第三季度錄得匯兌損失或大幅減少的匯兌收益，在很大程度上導致集團2021年第三季度的淨利潤減少。

而且，新冠肺炎疫情引起的全球供應鏈中斷，中國經營成本上漲，以及國內客戶因晶片短缺而推遲及取消部分機型導致需求減弱，對2021年第三季度的淨利潤帶來重大不利影響。不過，公司表示對旗下所有業務分部的增長維持正面，對中長期前景謹慎樂觀。

瑞聲將於11月中旬公布首九個月的業績；股份今日升2.96%，收報36.55元，成交1.17億元。

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