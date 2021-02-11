諾華誠信高級數據分析師何煒峰表示，SAS專門提供穩健可靠的商業統計軟件，且提供穩定的分析效能和及時的技術支援，藉SAS的軟件，諾華誠信能更快及準確獲得信貸評級結果，同時讓公司的數據分析師能騰出更多時間專注開發新服務及解決方案，希望個人信貸評分卡能在2023年初上線，但實際推出的時間仍視乎個人信貸資料庫申請進程。

SAS表示，其信貸評分解決方案，為諾華誠信提供強大的數據分析工具，加上由SAS Enterprise Miner提供的大量模型，能為其核心業務有效開發個人信貸評分卡和分析模型，讓諾華誠信滿足業務需求。

SAS香港區總經理鄭國強表示，信貸評級及個人借貸行業在香港以至大灣區迅速發展，以數據分析為基礎的個人信貸評分解決方案，對個人信貸資料服務機構尤其重要。

鄭又指，目前本港有5間虛擬銀行正用SAS服務，主要是協助該些虛銀進行防欺詐、反洗黑錢的工作，他相信虛銀未來有機會用到該公司的智能決策（intelligent decisioning）服務，協助預計應向客人放貸的金額。