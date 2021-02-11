美兩黨協議提高債務上限 美股連升3日 道指升337點
文章日期：2021年10月8日 08:15
美國參議院兩黨達成短期提高債務上限的協議，協議將債務上限上調了4,800億美元，足以使財政部應付各種付款需求至12月3日。美股連升3日，道指累計升752.02點；標指累計升99.3點；納指累計升398.54點。
其他消息方面，前美國財長姆努欽就債務突破上限以及拜登政府的超支行為提出警告，擔心這可能進一步加劇通膨，10年期美債息可能輕鬆達到3.5%。
數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數環比減少3.8萬，降幅超出預期，表明勞動力市場持續改善。
道瓊斯工業平均指數收漲337點，升幅0.99%，報34754點。標普500指數收漲36點，升幅0.83%，報4399點。納斯達克綜合指數收漲152點，或1.05%，報14654點。
聯合健康升2.65%，報404.7美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻68點，而Verizon跌1.16%，報53.9元，拖低道指4點。
科技股方面，蘋果收市報143.29元，升0.9%，谷歌母公司Alphabet收市報2784.5元，升1.2%，亞馬遜收市報3302.43元，升1.23%，Facebook收市報329.22元，跌1.32%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.61%，報458點。德國DAX指數收漲1.86%，報15250點；法國CAC 40指數漲1.65%，報6600點；英國富時100指數收漲1.18%，報7078點。