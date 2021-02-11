港股ADR升306點 夜期高水107點 南北水回歸
文章日期：2021年10月8日 08:53
美股向上，港股ADR升306點或1.23%，報25008點，即月恒指夜期升189點，高水107點，報24809點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升3.45%，折合報487.68元；阿里巴巴（9988）升3.06%，折合報151.81元；美團（3690）升3.65%，折合報259.95元；匯控（0005）升1.45%，折合報43.88元；建行（0939）跌0.29%，折合報5.5元。
道期現升0.025%；標期現跌0.01%；納期現升0.03%。日股現升1.5%，韓股現跌0.02%，澳股現升0.42%。
南北水回歸。
今日焦點股份可留意：
奧園（3883）9月銷售109億按年跌9%，首9月增18%。
太陽國際（8029）發盈警，料半年蝕不少於1600萬。
何厚鏵兒子何敬民訂協議減持力世紀（0860）逾10%股權。
瑞聲（2018）料第三季盈利至少跌一半。
比亞迪（1211）獲北美車隊公司5000輛電動車訂單。
中海外（0688）9月合約銷售跌41.6%。
綠城中國（3900）第三大股東再售2516萬股，套現2.84億元。
中譽集團（0985）發盈警，恒大投資蝕逾33億元，已悉售恒汽（0708）持股。
鄭家純增持有線（1097），邱達昌李思廉疑退出。
佳民（8519）參與食物科技投資。
利基控股（0240）600萬元入股亞洲聯合基建（0711）旗下網上採購平台。
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