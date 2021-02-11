恒指高開363點 恒指科指齊升穿20天線
文章日期：2021年10月8日 09:27
承接美股升勢，恒指今早高開363點或1.47%，報25064點，成交金額39億元；國指今早高開125點或1.45%，報8838點。恒生科技指數開市報6301點，升2.1%。恒指科指齊升穿20天線。
藍籌35隻升，9隻下跌，16隻無升跌。阿里巴巴（9988）升4.82%，報154.4元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻88點；瑞聲（2018）跌9.71%，報33元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低5點。
恒生科技指數成份股25隻升，3隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）開市報150元，升7.91%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低33元，開市報33元，跌9.71%。
恒指升穿20天線(24735.27點)，上望50天線(25485.49點)，科指同樣升穿20天線(6262.46點)及上望50天線(6450.59點)。
奧園（3883）9月銷售109億按年跌9%，首9月增18%。開市報3.79元，升1.61%。
太陽國際（8029）發盈警，料半年蝕不少於1600萬。無成交，報0.58元。
何厚鏵兒子何敬民訂協議減持力世紀（0860）逾10%股權。開市報0.57元，升1.79%。
瑞聲（2018）料第三季盈利至少跌一半。見52周低33元，開市報33元，跌9.71%。
比亞迪（1211）獲北美車隊公司5000輛電動車訂單。開市報250.4元，升0.72%。
中海外（0688）9月合約銷售跌41.6%。開市報17.56元，跌0.11%。
綠城中國（3900）第三大股東再售2516萬股，套現2.84億元。開市報11.6元，升1.93%。
中譽集團（0985）發盈警，恒大投資蝕逾33億元，已悉售恒汽（0708）持股。無成交，報1.57元。
鄭家純增持有線（1097），邱達昌李思廉疑退出。有線仍停牌。新世界發展（0017）開市報34.65元，升0.14%。
佳民（8519）參與食物科技投資。無成交，報0.121元。
利基控股（0240）600萬元入股亞洲聯合基建（0711）旗下網上採購平台。利基控股無成交，報1.07元；亞洲聯合基建無成交，報0.61元。
破頂股表現
破頂股包括，亞信科技（1675）創52周高，見13.68元，開市報13.68元，升1.33%。
破底股方面
破底股包括，瑞聲（2018）見52周低33元，開市報33元，跌9.71%。
異動股
上升異動股，包括，基石藥業（2616）開市報10.88元，升7.3%；雄岸科技（1647）開市報0.27元，升5.88%；萬國數據（9698）開市報58.8元，升5.85%。
下跌異動股，包括，金茂（0817）開市報2.88元，跌4.32%；堡獅龍（0592）開市報1.22元，跌3.94%；新城悅（1755）開市報15.72元，跌3.56%；新城發展（1030）開市報6.3元，跌2.33%；合景悠活（3913）開市報5.75元，跌2.21%；叙福樓（1978）開市報0.93元，跌2.11%。
其他報道