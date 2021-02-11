報告顯示，9月疫情仍局部散發，但程度弱於8月，對服務業影響減弱。 9月服務業供給和需求雙雙恢復，生產指數和新訂單指數均回升至臨界點以上。受訪企業普遍表示，疫情改善，市場回暖，顧客數量增加，帶動銷售恢復增長。不過海外疫情加重，導致服務業出口走弱，新出口訂單指數錄得七個月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，由於9月疫情嚴重程度弱於8月，服務業快速反彈。對比之下，製造業景氣度恢復程度較為有限，經濟下行壓力依然較大。服務業情況略好，但服務業投入和收費價格加速上漲，通脹亦是隱憂。未來數月政策重點應圍繞完善疫情防控和緩解供給側壓力，在促進就業、維持原材料價格穩定、保障供給平穩有序、能耗雙控達標等多目標中尋找平衡點。

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