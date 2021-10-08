花樣年境內債 「19花樣02」債價腰斬
文章日期：2021年10月8日 11:58
內房債務爆煲致境外債市風聲鶴唳，境內債今亦急挫。當中已公布未如期償還2021年票據的花樣年（1777），公司旗下一隻2022年到期的「19花樣02」債價今日腰斬，跌54.19%，報44.8元人民幣（下同），大跌導致債券盤中臨時停牌，於今午2時57分復牌。另一隻2021年12月到期的「18花樣年」今日亦跌22.84%，報74元，該債亦曾臨時盤中停牌，於10時39分起復牌。
此前，在9月30日國內評級機構中誠信國際已將花樣年的長期主體信用等級為「 AA+」，評級展望為「負面」，原來評級為長期主體信用等級為 「AA+」，評級展望為「穩定」，調整主要因公司及其控股股東花樣年控股面臨較大的債券到期壓力，信用債再融資難度的加大對花樣年集團和花樣年控股債務接續產生了一定的負面影響，信用債到期較為集中對花樣年集團及花樣年控股資產變現能力以及資金籌措能力提出了更大的考驗。
多間中小型內房境內債亦同告遭殃，當中上交所方面，禹洲（1628）旗下的2024年到期的「19禹洲02）今日暫跌13.27%，報75元﹔奧園（3883）旗下的2025年到期「20奧園01」亦跌7.28%，報72.19元﹔富力（2777）旗下2022年到期的「16富力04」亦跌4.32%」等。
深交所方面，陽光城（深）（000671）旗下2025年到期的「20陽城02」亦跌15.17%，暫報61.798元﹔另一隻2024年到期的「20陽城01」亦跌7.61%，暫報85元。
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