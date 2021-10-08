【選股王】中石油可趁回調收集 博第4季展升浪
文章日期：2021年10月8日 12:07
恒指跌65點，收報24636點，成交金額948億元。港股昨日大升挾高逾700點，較A股國慶長假前還要高，設局呈拉高等北水重臨，結果港股高開低走，由高位25064大幅回吐。科技股仍有餘威，一方面油價高位整固，而股神拍檔增持阿里（9988）也有幫助，ATMJ全升，阿里（9988）和京東（9618）升3%及2%，但小米（1810）反彈一天又無以為繼，跌2.3%。
內蒙全力增產煤炭，經濟參考報指供電形勢好轉，證券時報指要有序向新能源過渡，一時間新舊電力股都出現變數，連同煤股齊齊高台跳水，跌幅動輒達5%至10%。同時有色金屬、航運等周期股亦下挫。內需股亦持續弱勢，體育用品、餐飲下跌，李寧（2331）跌8.7%，九毛九（9922）跌7.6%。瑞聲（2018）變相發第3季盈警，股價大瀉13.7%，而東岳（0189）亦洗倉式下跌24%。指數由科技股支撐，但很多個股和板塊跌幅都相當大。要留意美國債息破位向上，科技股後市有隱憂。
強勢的有新能源汽車股，小鵬（9868）和理想（2015）都向好；互醫股向好，阿里健康（0241）及平安好醫生（1833）升超過3%。內險、物流、傢俱等板塊也偏好。
油股先跌後回升，中海油（0883）和中石油（0857）均微升，未有跟隨周期股回落，是一個牛訊號。油價受供求影響，OPEC+僅增產每日40萬桶，無法滿足所有需求，美國頁岩油產量也見頂回落，無力增加供應，加上美國能源部表明，目前沒有釋出石油儲備來幫助阻止能源價格上漲的計劃，紐約期油再度迫近80美元。走勢上，中石油（0857）破位後在4元附近高位整固，距離支持位3.8元不遠，加上每桶生產成本高，高油價對盈利的助益更大，市場視之為高啤打值之選，可趁回調收集博第4季展升浪。
張兆聰