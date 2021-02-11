美國債務上限議案獲參議院通過，外圍向上，南北水復市港股仍獨跌，恒指今早高開363點見半日頂，低位跌106點，半日高低波幅469點。恒指20天線(24713.86點)、科指20天線(6254.45點)均得而復失。