恒指半日跌65點 20天線得而復失 北水淨流入15.1億
文章日期：2021年10月8日 12:31
美國債務上限議案獲參議院通過，外圍向上，南北水復市港股仍獨跌，恒指今早高開363點見半日頂，低位跌106點，半日高低波幅469點。恒指20天線(24713.86點)、科指20天線(6254.45點)均得而復失。
恒指半日跌65點或0.26%，報24636點，成交金額947億元；國指跌22點或0.26%，報8690點。恒生科技指數收報6141點，跌0.49%。
藍籌23隻升，34隻下跌，3隻無升跌。阿里健康（0241）升3.86%，收報11.3元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）升3.33%，收報152.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻61點；瑞聲（2018）跌13.68%，收報31.55元，是跌幅最大的藍籌。藥明生物（2269）跌5.71%，收報112.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低48點。
恒生科技指數成份股12隻升，17隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是網易（9999）收報146.2元，升5.18%；跌幅最大的是瑞聲（2018）見52周低31.15元，收報31.55元，跌13.68%。
北水南下合計淨流入15.1億元，較上日減少74.36%，連續第4日流入，累計流入151.79億元。南水北上合計淨流出11.03億元人民幣，終止連續1日流入
行會召集人陳智思「非常肯定」反外國制裁法將在港實施。匯控（0005）收報43.6元，升0.81%；恒生（0011）收報140.3元，升0.94%；東亞（0023）收報12.84元，跌1.23%；中銀香港（2388）收報24.1元，跌0.21%；友邦（1299）收報90.25元，跌0.06%。
花樣年（1777）境內債「19花樣02」債價腰斬。花樣年收報0.56元，無升跌。
路透社：內蒙要求煤礦釋放產能1億噸，煤炭股下跌，神華（1088）收報17.66元，跌5.46%；兗煤（1171）收報13.62元，跌11.1%；兗煤澳洲（3668）收報19.28元，無升跌；中煤能源（1898）收報5.96元，跌11.44%；伊泰（3948）收報6.7元，跌8.34%。
香港寬頻（1310）：成為Disney+於香港的獨家寬頻服務夥伴。收報9.4元，跌0.42%。
破頂股表現
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見2.58元，收報2.45元，跌2.39%；天津創業環保（1065）創52周高，見4.05元，收報3.85元，跌2.53%；亞信科技（1675）創52周高，見13.9元，收報13.68元，升1.33%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.5元，收報0.475元，升9.2%；電訊數碼（6033）創52周高，見3.39元，收報3.37元，升1.2%。
破底股方面
破底股包括，譚仔國際（2217）創上市新低，見2.81元，收報2.81元，跌8.77%；朝雲集團（6601）創上市新低，見3.79元，收報3.79元，跌1.04%；聯康生物（0690）見52周低0.09元，收報0.09元，跌1.1%；星島（1105）見52周低0.73元，收報0.73元，無升跌；捷榮國際（2119）見52周低0.98元，收報0.99元，升1.02%；南京熊貓電子股份（0553）見52周低3.22元，收報3.25元，跌1.52%；瑞聲（2018）見52周低31.15元，收報31.55元，跌13.68%；太陽娛樂（8082）見52周低0.14元，收報0.141元，跌2.76%。
異動股
上升異動股，包括，易居企業（2048）收報1.46元，升18.7%；1957 & Co.（8495）創52周高，見0.5元，收報0.475元，升9.2%；寶尊電商（9991）收報48.05元，升5.14%；小鵬汽車（9868）收報149元，升4.63%。
下跌異動股，包括，東岳（0189）收報15.24元，跌23.99%；理文化工（0746）收報8.05元，跌13.25%；江山控股（0295）收報0.059元，跌13.24%；海豐國際（1308）收報22.9元，跌12.26%；聯眾（6899）見52周低0.32元，收報0.325元，跌12.16%；中煤能源（1898）收報5.96元，跌11.44%；金茂（0817）收報2.67元，跌11.3%；新天綠色能源（0956）收報7.13元，跌11.1%。