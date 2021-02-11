第三季資金流方面，因債券市場於上半年表現向下，成員繼續將資金由固定收益 （淨流出112億元）轉入股票基金資產（淨流入134億港元），惟股票市場第三季轉弱，預計資金會有減慢流入股票基金資產的趨勢，或有可能逆轉開始流入較低風險的資產。

未來3個月投資展望方面，駿隆集團常務董事陳銳隆指美股受債務上限，預期收水，滯脹的苗頭及10年利率衝高至1.54%等困擾後出現回調，市況將因應不同因素持續波動，需較長時間待不同利淡因素轉趨明朗才可回復明顯升勢。而中國因能耗雙控政策及燃料價格攀升，觸發限電減產，嚴重影響製造業產能，內房板塊因恒大事件出現危機，中港市場出現尋底格局。對美國、歐洲、日本、亞洲地區投資展望中性，對中港投資展望偏向負面。

陳指，高風險投資者可根據自身風險承受能力，考慮用美股作為避風港，長遠而言，大中華及亞洲股票類別基金值博率較高，而環球長息持續上升，美匯對主要貨幣維持強勢，人民幣持續偏強，低風險投資者可考慮人民幣債券基金及保守基金持盈保泰。

對年初至今強積金回報表現負0.4%，陳認為第四季美股、歐股慢慢做好，預期今年底回報介乎負3%至正3%回報，持平機會較大，扭轉為正回報機會不高。

另外，駿隆今年7月底至8月初訪問807名參加強積金的市民，受訪者對強積金作為退休保障的信心指數上升，以10分為滿，整體強積金信心指數由去年的3.3分，升至3.6分，惟仍屬偏低水平。執行董事王玉麟指，當比較屬於相同資產類別的不同強積金基金，最好和最差的基金回報表現差距可達17個百分點，故建議僱主應審慎選擇2至3個表現較佳的強積金計劃予僱員選擇，以及協助僱員訂立明確而實際的長遠目標回報，以向員工提供更佳退休保障。

記者：胡學能