晶片短缺加劇 瑞銀下調全年全球汽車產量預測至7680萬輛
文章日期：2021年10月8日 15:54
受晶片短缺問題困擾，多個汽車先後降低今年汽車產量預估。瑞銀最新發表報告，由於中國汽車行業晶片短缺問題將於今年第四季加劇，該行調低全年全球汽車產量預測至7680萬輛，但相信明年產量將反彈15%。
瑞銀投資銀行研究部中國汽車行業主管鞏旻表示，晶片短缺問題自今年第二季起惡化，或需待2022年才有望解決；而由晶片生產至汽車生產需時至少6個月，即對汽車產量的影響有機會持續至明年。
該行又預計，因應晶片缺口，第三季汽車產量將較以往減少10萬至20萬輛；第四季更將大減最多40萬輛。至於全年汽車產量預測則由原先8470萬輛，下調一成至7680萬輛；銷量則削減至8150萬輛，按年料增長6%。
不過，該行目前仍然維持明年預測目標，汽車產量增幅可達至15%；而銷量則為8900萬輛，按年升9%。
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