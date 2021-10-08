報告指，增長是因為近期騰訊（0700）、網易（9999）均有新品大作上市，米哈遊的《原神》也迎來一周年慶。

當中，米哈遊收入環比增長121.8%，相當於去年同期的近10倍，再創新高，成為全球手游發行商收入榜第2名。網易旗下《哈利波特：魔法覺醒》於9月初上線，連續20餘天位列中國iPhone手游下載榜榜首，帶動下9月網易移動遊戲收入環比增長38%，同比增長26.2%。

若從單款產品的成績而言，《原神》是今年9月全球收入最高的手游，移動端吸金高達3.4億美元。騰訊旗下的《王者榮耀》錄得收入2.09億美元，排行第二，當中有95%收入來自內地。

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