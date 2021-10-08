報告：內地手游業9月收入創新高 《原神》吸金力最勁
文章日期：2021年10月8日 16:23
內地為防止未成年人沉迷網絡遊戲，近月不斷加強監管，惟行收入仍見增長。調查機構Sensor Tower報告顯示，內地有39家手游發行商打進全球收入榜頭百位，合計吸金近25.2億美元（196.56億港元），佔頭100位收入的41.5%，收入和佔比均創歷史新高。
報告指，增長是因為近期騰訊（0700）、網易（9999）均有新品大作上市，米哈遊的《原神》也迎來一周年慶。
當中，米哈遊收入環比增長121.8%，相當於去年同期的近10倍，再創新高，成為全球手游發行商收入榜第2名。網易旗下《哈利波特：魔法覺醒》於9月初上線，連續20餘天位列中國iPhone手游下載榜榜首，帶動下9月網易移動遊戲收入環比增長38%，同比增長26.2%。
若從單款產品的成績而言，《原神》是今年9月全球收入最高的手游，移動端吸金高達3.4億美元。騰訊旗下的《王者榮耀》錄得收入2.09億美元，排行第二，當中有95%收入來自內地。
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