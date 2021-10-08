所得款項淨額將用於償還與投資該等物業的境內債券/銀行貸款、為於物業市場未來出現的其他投資機會提供資金，以及用作集團的一般營運資金。

公司指，在面對因包括新型冠狀病毒疫情和全球貨幣供應收緊而充滿不確定性的市場，董事

認為，出售事項為集團變現其於該等物業的投資並獲得可觀回報的良機。出售事項將增加集團的營運資金及增加其現金流量。

三項物業分別為「物業 A」包括位於東京市港區赤坂6丁目8-2號的一幅土地及一幢樓高18層合共 94 個單位，名為「Horizon Place Akasaka」的住宅大樓，連附有54 個汽車停泊位的地庫；「物業 B」包括位於東京市港區芝2丁目 208-1號的一幅土地及一幢樓高15層合共 84 個單位，名為「Haluwa Shiba Koen」的平頂住宅大樓；及「物業 C」包括位於東京市新宿區1丁目西新宿22-9號的一幅土地及一幢樓高13層合共12個單位，名為「Graphio Nishi-ShinjukuBuilding」的平頂辦公大樓。

其他報道

財經花生︳快運下周一再推售手推車 最平索價6000元貴至少三成

人工智能晶片公司地平線擬將上市地點由美國轉移至香港

太古地產伙廣州市屬國企 發展大灣區第二個全新商業項目

花樣年9月銷售額達36億人幣

恒指升136點升穿20天線成交增55% 伙國指連升兩周 科指終止3連跌

市監局：美團涉二選一壟斷 罰款34億人幣 佔去年境內銷售額3%

報告：內地手游業9月收入創新高 《原神》吸金力最勁

傳阿里「淘特」正與商家協議 料月內接入微信支付

【有片：投資王道】王弼 : 國企指數處去年低位 可買入值博

晶片短缺加劇 瑞銀下調全年全球汽車產量預測至7680萬輛

恒大旗下稱退出舊改項目言論失實 但稱願讓出權益