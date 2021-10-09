總結全周，參議院兩黨達成延長債務上限至12月的協議，改善投資氣氛，同時受惠油價和債息上升，帶動能源股和金融股上漲，標指自周一的兩個半月低位反彈，標指全周上升0.79%，道指上升1.22%，納指上升0.09%。紐約期油全周上升4.57%，周五收報79.58美元，標普能源股指數跑贏大市，上升5.02%，金融股指數則升2.26%。

雖然昨晚就業數據較差，不過市場分析認為是反映勞工離開勞動市場，9月薪資上升0.6%，反映勞動市場對人手有需求。BK資產管理董事總經理Kathy Lien認為，聯儲局已非常明確地表示，不需要超級強勁的就業報告才能在11月減少購買資產，他們仍在進程上。

恒指夜期收報25023點，升0.8%或199點，高水185點。ADR港股比例指數上升1.01%，收報25089點。中概股延續港股時段升勢，騰訊（0700）ADR折合報491.89元，較港股收市升2.09%，美團（3690）ADR折合報263.97元，較港股收市升3.11%。