據悉，這22家酒店包括早前融創終止與萬達酒店管理協議的21家酒店及哈爾濱融創萬達嘉華酒店，均會換牌成為永樂華住旗下品牌酒店。

永樂華住是融創文旅集團和華住集團合資創立的輕資產酒店管理公司，定位於中國領先的高端酒店管理平台，旗下擁有多個高端及奢華酒店品牌，分別為施柏閣大觀、宋品、施柏閣、花間堂、花間系列、永樂半山等。資料顯示，自今年3月成立以來，永樂華住的高端酒店規模已超60家，總客房數近12000間。

融創中國執行總裁兼融創文旅總裁路鵬表示，「22家融創酒店授權永樂華住管理，將進一步發展和壯大合資公司，相信也會由此獲得經營業績和文旅酒店板塊綜合運營能力的提升。」

據了解，目前22家酒店換牌計畫正在有序推進中，換牌期間，酒店保持正常運營。永樂華住會根據酒店不同的風格特色，進行相應的品牌落位。

在融創中國公布提前與萬達酒店終止21家酒店的管理協議後，內媒曾作多方面揣測，包括融創中國對萬達管理下的酒店營運並不滿意，故集團收回21家酒店經營管理權，又有揣測是融創中國為進一步整合酒店資源，以緩解資金流動性作前期準備，當資金受阻時將旗下酒店打包或或部分出售，亦有指融創中國有意將酒店收回，打造自家高端品牌，為文旅業務發展助力。