陳茂波：「南金融、北創科」雙重心布局助港融入國家發展
文章日期：2021年10月10日 13:42
財政司司長陳茂波於網誌中指，香港主要的經濟活動一直集中在維港兩岸的地區，發展狀態有其歷史背景，卻沒有根本上的必然性，亦沒有以香港與鄰近內地城市分工、協同發展的全局作考慮。香港目前最具競爭力的產業是金融服務，它將在現時的重點地域——「維港都會區」繼續發展；新的經濟引擎是創新科技，將重點布置在「北部都會區」，此「南金融、北創科」的「雙重心布局」將更有效配置珍貴的土地和人才資源，引領相關的基建、設施和服務配套，營造更便捷宜居的生活和工作環境。
他指，此「南北並駕」的布局與發展，將令香港更好的融入國家發展大局。金融以外，創科將是香港經濟發展的重要引擎，能提供大量的優質就業和創業機會，須預留充足的空間吸引創新科技企業和科研機構落戶並持續發展，並推動傳統產業的升級轉型，改善過去產業和經濟增長過度集中這缺點。
同時「南北並駕」將助解決土地房屋供應短缺問題：土地供應不足一直制約了香港的商業、社會和民生服務的發展，居住環境狹窄及樓價高企更是最尖銳的矛盾。透過釋放出更多可善用的土地作發展和居住用途，是緩解住房難、樓價貴的關鍵之一。「北部都會區」的發展及其帶來理順其他地區土地用途的機會，將可為未來二十年的土地需求提供重要的供應方案。
「南金融、北創科」的雙重心發展布局，亦有利於重新分流上下班的人潮，紓緩交通系統的負荷，有利於更高效的出行規劃及更便捷舒適的城市生活。未來，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」的發展，盛載著兩大經濟引擎。