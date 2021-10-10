他指，此「南北並駕」的布局與發展，將令香港更好的融入國家發展大局。金融以外，創科將是香港經濟發展的重要引擎，能提供大量的優質就業和創業機會，須預留充足的空間吸引創新科技企業和科研機構落戶並持續發展，並推動傳統產業的升級轉型，改善過去產業和經濟增長過度集中這缺點。

同時「南北並駕」將助解決土地房屋供應短缺問題：土地供應不足一直制約了香港的商業、社會和民生服務的發展，居住環境狹窄及樓價高企更是最尖銳的矛盾。透過釋放出更多可善用的土地作發展和居住用途，是緩解住房難、樓價貴的關鍵之一。「北部都會區」的發展及其帶來理順其他地區土地用途的機會，將可為未來二十年的土地需求提供重要的供應方案。

「南金融、北創科」的雙重心發展布局，亦有利於重新分流上下班的人潮，紓緩交通系統的負荷，有利於更高效的出行規劃及更便捷舒適的城市生活。未來，香港的南北兩端將呈「啞鈴式」的發展，盛載著兩大經濟引擎。