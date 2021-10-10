據國務院網站公布，國務院常務會議要求進一步部署做好今冬明春電力和煤炭等供應，保障群眾基本生活和經濟平穩運行等。

會上指出，今年以來國際市場能源價格大幅上漲，國內電力、煤炭供需持續偏緊，多種因素導致近期一些地方出現拉閘限電，給正常經濟運行和居民生活帶來影響，要求有關方面採取一系列措施加強能源供應保障。針對今冬明春電力、煤炭供求壓力依然較大的情況，強調保障能源安全、保障產業鏈供應鏈穩定是「六保」的重要內容，要發揮好煤電油氣運保障機制作用，有效運用市場化手段和改革措施，保證電力和煤炭等供應。

當中包括要支持煤電企業增加電力供應。針對煤電企業困難，實施階段性稅收緩繳政策，引導鼓勵金融機構保障煤電企業購煤等合理融資需求。

以及要改革完善煤電價格市場化形成機制。有序推動燃煤發電電量全部進入電力市場，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動范圍由分別不超過10%、15%，調整為原則上均不超過20%，並做好分類調節，對高耗能行業可由市場交易形成價格，不受上浮20%的限制。

同時，鼓勵地方對小微企業和個體工商戶用電實行階段性優惠政策等。

會議上又要求糾正有的地方「一刀切」停產限產或「運動式」減碳，反對不作為、亂作為。主要產煤省和重點煤企要按要求落實增產增供任務。中央發電企業要保障所屬火電機組應發盡發。電網企業要強化電力運行調度和安全管理。對不落實能源保供責任的要嚴肅追責。

不過上周五內地煤炭、電力及新能源股等大瀉，當中中廣核新能源（1811）跌16.28%、大唐新能源（1798）跌14.25%、中煤能源（1898）跌12.93%、華潤電力（0836）大跌12.02%、兗煤（1171）跌11.1%、大唐發電（0991）跌8.97%、中廣核電力（1816）跌8.84%、華電（0902）跌8.82%、龍源電力（0916）跌8.35%、中國電力（2380）跌7.5%、中國神華（1088）跌6.53%等。