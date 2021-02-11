港股ADR升252點 夜期高水185點 美期亞股向下
文章日期：2021年10月11日 08:33
美股向下，港股ADR升252點或1.01%，報25090點，即月恒指夜期升199點，高水185點，報25023點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升2.1%，折合報491.9元；阿里巴巴（9988）升1.07%，折合報157.17元；美團（3690）升3.11%，折合報263.97元；匯控（0005）升1.08%，折合報44.32元；建行（0939）跌0.04%，折合報5.49元。
道期現跌0.384%；標期現跌0.45%；納期現跌0.52%。日股現跌0.25%，韓股休市，澳股現跌0.74%。
今日焦點股份可留意：
人民日報：遊戲防沈迷系統仍存漏洞，值得引起重視。
吉電︰終止向中國電力（2380）收購清潔能源資產。
萬科（2202）9月合約銷售額跌33.8%。
國務院准市場交易電價最多加兩成，須確保居民電價穩定。留意電股、煤股。
阿里（9988）「淘特」試行微信掃碼付，雙11前完全開放。
紫金礦業（2899）擬斥60億收購加拿大鋰鹽商。
香港科技探索（1137）：9月GMV升13.6%至5.43億，受憧憬消費券拖累。
聯想（0992）回A，僅一天撤回。
6高管提前贖回理財產品，恒大（3333）：已回款並問責懲處。
融創中國（1918）與華住（1179）合資成立酒店管理公司。
韓星勝利曾入股，陸慶（8052）旗下澳門知名夜場嬌比無法繼續經營。
中遠海控（1919）第三季賺304億元人幣，首三季純利升16.5倍。
國泰君安（2611）斥資逾18億人幣增購華安基金15%股權。
東方海外（0316）第三季總收益增逾1.25倍，總載貨量跌7.2%。
香港興業（0480）13億元售日本三項物業。
太古地產（1972）伙廣州市屬國企，發展大灣區第二個全新商業項目。
花樣年（1777）9月銷售額達36億人幣。
市監局：美團（3690）涉二選一壟斷，罰款34億人幣，佔去年境內銷售額3%。
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