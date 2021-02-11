恒指高開323點 科指重上20天線 美團升5% 聯想跌10%
文章日期：2021年10月11日 09:27
恒指今早高開323點或1.31%，報25161點，成交金額37億元；國指今早高開123點或1.41%，報8898點。恒生科技指數開市報6303點，升1.56%。
藍籌32隻升，11隻下跌，17隻無升跌。美團（3690）升5.47%，報270元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻116點；李寧（2331）跌3.64%，報78元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低13點。
恒生科技指數成份股24隻升，2隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）開市報270元，升5.47%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報7.85元，跌10.9%。
恒指高於20天線(24696.21點)上試50天線(25457.88點)；科指重上20天線(6244.87點)上試50天線(6435.58點)。
人民日報：遊戲防沈迷系統仍存漏洞，值得引起重視。騰訊（0700）開市報492.6元，升2.24%；網易（9999）開市報150.6元，升3.86%。
吉電︰終止向中國電力（2380）收購清潔能源資產。中國電力開市報3.99元，升7.84%。
萬科（2202）9月合約銷售額跌33.8%。開市報21.15元，無升跌。
國務院准市場交易電價最多加兩成，須確保居民電價穩定。煤炭股普遍向上，神華（1088）開市報18元，升3.09%；兗煤（1171）開市報14.18元，升4.11%；中煤能源（1898）開市報6.07元，升3.58%。電力股向上，中國電力（2380）開市報3.99元，升7.84%；華潤電力（0836）開市報20.8元，升7.22%；華能國電（0902）開市報4.1元，升10.22%；大唐發電（0991）開市報1.48元，升4.23%；華電國際（1071）開市報3.2元，升5.96%。
阿里（9988）「淘特」試行微信掃碼付，雙11前完全開放。開市報163元，升4.82%。
紫金礦業（2899）擬斥60億收購加拿大鋰鹽商。開市報10.06元，升4.47%。
香港科技探索（1137）：9月GMV升13.6%至5.43億，受憧憬消費券拖累。開市報11.14元，升0.54%。
聯想（0992）回A，僅一天撤回。開市報7.85元，跌10.9%。
6高管提前贖回理財產品，恒大（3333）：已回款並問責懲處。恒大仍停牌，仍有交易的恒大汽車（0708）開市報3.54元，升2.91%；恒騰（0136）開市報2.6元，跌0.76%。
融創中國（1918）與華住（1179）合資成立酒店管理公司。融創中國開市報15.38元，升3.22%；華住集團開市報37.75元，升1.48%。
韓星勝利曾入股，陸慶（8052）旗下澳門知名夜場嬌比無法繼續經營。無成交，報0.047元。
中遠海控（1919）第三季賺304億元人幣，首三季純利升16.5倍。開市報11.84元，升3.5%。
國泰君安（2611）斥資逾18億人幣增購華安基金15%股權。開市報11.26元，無升跌。
東方海外（0316）第三季總收益增逾1.25倍，總載貨量跌7.2%。開市報126.6元，升3.94%。
香港興業（0480）13億元售日本三項物業。開市報3.08元，無升跌。
太古地產（1972）伙廣州市屬國企，發展大灣區第二個全新商業項目。開市報20.75元，無升跌。
花樣年（1777）9月銷售額達36億人幣。無成交，報0.56元。
市監局：美團（3690）涉二選一壟斷，罰款34億人幣，佔去年境內銷售額3%。開市報270元，升5.47%。
異動股
上升異動股，包括，華能國電（0902）開市報4.1元，升10.22%；中國電力（2380）開市報3.99元，升7.84%；華電國際（1071）開市報3.2元，升5.96%。
下跌異動股，包括，萬國數據（9698）開市報54.2元，跌6.87%；中海物業（2669）開市報6.21元，跌3.87%；火幣科技（1611）開市報9.87元，跌2.66%；創維集團（0751）開市報2.25元，跌2.6%。
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