港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止3連升
文章日期：2021年10月11日 11:16
港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連升，跌0.05點子至0.06299%。
港元現報7.7831元升值10點子，曾貶值最多18點子，報7.7859元，亦曾升值最多11點子，報7.783元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.11點子至0.03773%；1星期HIBOR跌0.02點子至0.04045%；2星期HIBOR跌0.16點子至0.04446%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.04點子至0.13714%；6個月期HIBOR跌0.41點子至0.21839%；12個月期HIBOR跌0.2點子至0.32304%。
美元指數現報94.132升值0.065點或0.07%。
美元1個月期LIBOR報0.08363%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.0206%，終止連續2日擴闊，利差是2021年10月07日後最低，當日差距為-0.0236%。
對上一次終止連續2日擴闊，是2021年10月04日，當日利差報-0.0138%。
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