根據初步招股書，公司於9月宣布SCB-2019（CpG 1018加鋁佐劑）的全球關鍵性II/III期臨床試驗SPECTRA已達到主要及次要療效終點。其為第一款可大幅降低先前感染個體再次感染新冠病毒風險的候選疫苗。

公司計劃於今年第四季度向歐洲藥品管理局（EMA）、國家藥監局及世界衛生組織（WHO）提交附條件的監管審批申請，料今年第四季度至2022年中期期間獲得附條件批准，估計最早今年年底推出產品。

公司計劃評估多項臨床試驗，探索SCB-2019作為初次接種後的異源加強劑，並作為該疫苗的同源加強劑。

三葉草生物今年首四個月的其他收入及收益為549萬元人民幣（下同），去年同期及2020年全年分別為1,315萬元及2,434萬元。今年首四個月淨虧損9.09億元，去年同期及去年全年分別為淨虧損1.48億及9.13億元。

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