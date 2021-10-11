其他主要產品中，車載鏡頭同樣較去年同期跌21.4%，與8月比較亦跌8.3%，出貨量錄500.6萬件。玻璃球面鏡較去年則增17.4%，較8月增18.3%至401.8萬件。其他鏡頭較去年大增77%，較8月增2.6%至1120.1萬件。

集團表示，手機鏡頭出貨量同比下降20.8%，主要是因為整體智能手機市場需求較去年同期有所放緩。而車載鏡頭出貨量同比下降21.4%，主要是因為汽車供應鏈中關鍵零部件缺貨且去年同期因 疫情好轉出貨量表現強勁。

集團今年主要產品的目標出貨量分別為，手機鏡頭增64.17%至67.23%；車載鏡頭增69.77%；手機攝像模組增70.92%至73.87%。

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