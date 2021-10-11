香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信表示，據四大會計行的市場報告顥示，現時本港的投資環境相當興旺，首兩季本港初創市場投資額高達1700億美元，投資宗數達逾7800單，較去年同期有一倍的增長。他亦認為，本港整體投資環境已從疫情中恢復，指今年首兩季的投資額超過去年全年。他表示，雖然疫情對市場發展有阻礙，但同時為其他領域創造商機，如健康科技，可持續發展等領域。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園主要注專科技研究，數碼港則是數碼應用等領域，兩者可在科創發展方面互補不足，在政府提出多項與大灣區加大融合等措施下深化合作，提供更多商機給本港初創公司。黃克強又表示，科技園擁有大量的生物科技和醫療人才，這對一些向海外市發展的大灣區公司而言相當吸引，在香港吸納人才和人際網絡，再投身海外市場。

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