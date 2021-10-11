滙豐中小企主管︰本港中小企將海外市場發展重點轉至大灣區
文章日期：2021年10月11日 17:19
阿里巴巴（9988）旗下的香港創業者基金已公開招募初創公司參賽，阿里巴巴香港創業者基金董事局成員盛智文表示，基金至今已投資了55間初創企業，總共涉及8000萬美元，當中有5間是獨角獸企業，有3間目前正在計劃上市。他亦表示，留意到大灣區的初創企業，近年對人才、業務和融資機會需求日益殷切，因此本屆JUMPSTARTER將會以大灣區作為其中一個重點。滙豐（0005）香港工商金融中小企業主管王海珍就表示，今年施政報告較多提及科技和創新領域，中小企亦普遍透露關注線上商機等問題；更有中小企表示，將以往著重的海外市場，轉向大灣區市場，主要因為港府有更多優惠政策支持和該區鄰近香港，容易接觸當地市場。
香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信表示，據四大會計行的市場報告顥示，現時本港的投資環境相當興旺，首兩季本港初創市場投資額高達1700億美元，投資宗數達逾7800單，較去年同期有一倍的增長。他亦認為，本港整體投資環境已從疫情中恢復，指今年首兩季的投資額超過去年全年。他表示，雖然疫情對市場發展有阻礙，但同時為其他領域創造商機，如健康科技，可持續發展等領域。
香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園主要注專科技研究，數碼港則是數碼應用等領域，兩者可在科創發展方面互補不足，在政府提出多項與大灣區加大融合等措施下深化合作，提供更多商機給本港初創公司。黃克強又表示，科技園擁有大量的生物科技和醫療人才，這對一些向海外市發展的大灣區公司而言相當吸引，在香港吸納人才和人際網絡，再投身海外市場。
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