信保局：出口融資信貸擔保費擬訂為貸款額0.5%
文章日期：2021年10月11日 17:25
上周施政報告公布，將於明年推出出口信用擔保計劃，為出口商的銀行出口融資提供最高至七成的信貸擔保。信保局總監趙民忠表示，已經與2至3間銀行商討計劃，目前的反應不錯，計劃歡迎有出口貸款的銀行參加，擔保費擬訂為貸款額的0.4%至0.5%，與八成和九成中小企貸款擔保計劃相約，惟仍需與銀行商討。
趙民忠表示，擔保額上限以5000萬元為上限，可讓企業貸到約7000萬元的出口貸款，金額可以涵蓋中型的出口商。信保局現時有信用保險，保障出口貨買家沒有付款，趙民忠指出口信用保險賠償須合符保單條款，如果出現商業糾紛、出口商未做足要求等，保險未能索賠，信用擔保則可增加銀行貸款審批的信心，目前銀行對中小企出口貸款有一定的擔憂。
目前貨運船期緊張，趙民忠表示有中小企擔心買家因船期問題放棄貨物，向信保局查詢付貨前保險產品增加，產品承保因轉售產生的價差損失。
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