趙民忠表示，擔保額上限以5000萬元為上限，可讓企業貸到約7000萬元的出口貸款，金額可以涵蓋中型的出口商。信保局現時有信用保險，保障出口貨買家沒有付款，趙民忠指出口信用保險賠償須合符保單條款，如果出現商業糾紛、出口商未做足要求等，保險未能索賠，信用擔保則可增加銀行貸款審批的信心，目前銀行對中小企出口貸款有一定的擔憂。

目前貨運船期緊張，趙民忠表示有中小企擔心買家因船期問題放棄貨物，向信保局查詢付貨前保險產品增加，產品承保因轉售產生的價差損失。

其他報道

艾德韋宣直播電商上月GMV約1.3億人幣 擬添2至3位藝人迎戰雙十一

國美：料管理服務協議可降成本逾10個百分點 適時分拆業務上市

吉利首9個月總銷量年增半成 已達全年銷量目標6成

美的置業首9個月合約銷售額升3成

阿里巴巴創業者基金新增大灣區交流安排 新增ESG和藝術文化範疇

富途李華︰補償因故障未及時平倉的末日期權客戶

美國防部前首席軟件官：AI大戰中 美國已敗給中國

恒指升487點 三大指數連升3日創1個月收市高 齊受制於50天線

中誠信再將花樣年主體及境內債降級

紫金礦業曾漲9% 擬收購加拿大鋰鹽公司

彭博社：小紅書考慮將IPO從美國轉到香港 集資最多77億

滬深三大指數午後回軟 上證失守3600點

紫金礦業曾漲9% 擬收購加拿大鋰鹽公司

恒大前軍師任澤平：曾反對多元化發展 因「言不為用」離開

《幫你格價》：交通月票點搭最着數？