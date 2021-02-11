畢馬威新的全球ESG戰略集中在五個領域，包括建立五個新的專門中心，為關鍵的ESG問題提供前沿專業知識和解決方案；為其全球組織的所有22.7萬名員工提供ESG培訓；為地中海東部、非洲、亞太地區和拉丁美洲的發展中國家推出畢馬威新興市場加速器；正通過與谷歌雲、微軟和ServiceNow的聯盟，創造新的工具和解決方案；及推出「可持續發展的未來之聲」的新活動。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳認為，此次畢馬威宣布亞太區域ESG中心的建立，將為亞太地區企業的關鍵ESG問題提供針對性的專業知識和解決方案，助力企業、政府、社會組織等迎接ESG挑戰，創造一個可持續發展的未來。

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