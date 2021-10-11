該會指出，在短期措施方面，提議使用組裝合成建築法 (MiC)，相信能迅速提昇建築速度，減低建築成本及勞工短缺問題，同時要準備更大規模應用「可供製造及裝配的設計」(DfMA)及「機電裝備合成法」（MiMEP）。協會更提議，適度簡化及放寬有關限制和要求，加快「活化工廈計劃」進度，提出誘因給業主加快改造現時舊工廈為過渡性房屋。當中例如補貼部分過渡性房屋的租金，或日後容許業主將物業公開拆售作為誘因，甚至提供部分建築費用資助，及延長至10年使用年限。協會又建議，特別設立小組特急處理過渡性房屋事宜。

在中期發展上，香港房地產協會建議加快完善「鄉村式發展」的基建配套設施及發展密度，另提供誘因，吸引發展商或私人業主保育歷史建築。其更建議重新整合現有的村界圖和『鄉村式發展地帶』地圖，加入新基建設計，城規會也可加入新發展元素，例如『民宿』，達至新的『城鄉發展概念』 和 『鄉郊旅遊概念』。

協會亦建議，將「標準金額」補價模式擴展至新發展區，提供更大誘因讓發展商去補地價，料可節省一半時間。其更認為，政府可參考鄉議局的建議，容許若有七成半至八成業權人同意，即可出售「祖堂地」。政府可大力推動「公私營合作」開發土地，並相信發展「綠化地」可能性遠比發展郊野公園邊陲地帶高。

在為人垢病的城規制度，該會認為，政府應精簡現有的城規程序，包括減省制定規劃概念圖的程序、刪減重複的公眾諮詢。同時提議，搬遷葵涌貨櫃碼頭至桂山島，騰空土地發展新都會區。在建房融資方面，該會提議，政府經香港市場向全球投資者發債，推動公私營合作，並以先向市場預售部份土地給私人發展商發展，作為融資手段。

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