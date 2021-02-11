ASM 太平洋表示，集團通過收購擴展至具有前景相關市場，以實現持續盈利增長的戰略，同時殿定集團在汽車相機組裝和測試解決方案領域的重要地位，把業務擴展至一個於2021年具約6000萬美元規模的市場。ASM 太平洋又表示，收購使ASMPT 能顯著擴大其市場，包括全球一級和二級汽車零部件供應商，為自動化和可擴展的端到端相機模組組裝提供整體解決方案。再者，該收購將有助ASMPT於安全監控、無人機和光達（LiDAR）等相關市場尋求新的發展機遇，將業務拓展至一個預期於2025年可達約4.6億美元規模的相關市場。

AEi 公司亦將能夠利用ASMPT廣泛的全球銷售和履行服務網絡，尤其在亞洲，加快把握新機遇。最後，雙方的客戶群將能夠受惠於ASMPT高度專注於整合工業4.0至其解決方案的能力，為其提供強大分析和人工智能以進一步擴大產品線。

AEi 於1990年成立，總部位於美國馬薩諸塞州圖克斯伯里，被廣泛認為是汽車攝像頭主動校準市場的實際領導者，尤其受惠於先進駕駛員輔助系統（ADAS）鏡頭的龐大及持續需求。