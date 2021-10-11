今次大會，出席者包括天津濱海新區領導、恒大汽車管理層以及博世、安通林、日立、哈金森等近200家戰略合作伙伴高管。恒大汽車管理層指出，公司從上海、廣州、深圳等地調集核心研發團隊、技術精英前來支援，天津基地已改造成工業4.0高端智能工廠。在獲得合作伙伴的通力合作和大力支持下，該公司表示，誓以最大決心、最大力度確保恒馳量產目標的實現。

天津濱海高新區黨委書記、管委會主任夏青林表示，高新區與恒大汽車是發展的命運共同體，要一起面對困難，一起搶抓機遇，並將在資金政策、審批、協調相關部門、各類金融機構等各方面提供必要幫助，支持企業盡快走出困境，助力恒大汽車早日實現量產目標。與會的供應商代表紛紛表示，相信恒大汽車能迅速走出至暗時刻，願一同努力，保證相關零配件保質保量按時完成，確保天津工廠恒馳首車下線。恒大汽車今年以來更先後完成恒馳1、3、5、6、7試制車下線，並順利完成冬季測試、夏季測試、高原測試。