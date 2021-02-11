美股偏軟 港股ADR跌380點
文章日期：2021年10月12日 08:57
美股三大指數低收，港股ADR比例指數亦向下，收市跌381點，收報24944點。
個股ADR方面，科技股回吐。騰訊（0700）ADR較港股跌2.3%，折合約484.58元。美團（3690）ADR較港股跌2.36%，折合約270.86元；阿里巴巴（9988）ADR 較港股跌4.99%，折合約159.42元；小米（1810）ADR較港股跌0.95%，折合約21.4元。
焦點股份
中國國家主席習近平據報要求中紀委等審查金融機構與恒大（3333）、螞蟻等民企關係，留意相關股份表現。
恒大汽車（0708）冀恒馳首車明年初出廠。另外，執行董事秦立永於本月6日增持股份，以每股平均價3.26元購入50萬股，涉資163萬元。
東風汽車（0489）公布9月營運數據。月內集團汽車產量達24.54萬輛，按年跌16.16%；銷量錄22.18萬輛，按年跌24.8%。
舜宇光學（2382）9月手機鏡頭出貨量按年跌20.8%。
吉利（0175）首9個月總銷量年增半成，已達全年銷量目標6成。
長城汽車 （2333） 公布，9月汽車銷量為10.0萬輛，按年減少15.1%。今年1至9月累計銷量則為88.4萬輛，較去年同期增29.9%。
丘鈦科技（1478）公布，今年9月攝像頭模組銷售數量錄4298.8萬件，按年增加15.2%，按月升5.5%。
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