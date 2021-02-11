恒指半日259點 恒科指瀉逾2% 舜宇挫半成藍籌最曳
文章日期：2021年10月12日 12:09
港股半日低開低走。恒指低開後一度回勇，收復25000點大關，高位見25188點，惟之後走勢再度向下，半日收跌259點或1.02%，收報25066點。國指半日收報8891點，跌107點或1.2%。科技股受壓，恒生科技指數收報6260點，跌143點或2.24%。
ATMX全線向下，騰訊（0700）跌2.46%，報483.8元；阿里巴巴（9988）跌3.16%，報162.5元；美團（3690）跌1.51%，報273.2元；小米（1810）跌1.62%，報21.3元。
其餘科技股亦重挫，京東（9618）跌1.35%，報307.4元；快手（1024）跌2.67%，報85.65元；百度（9888）跌2.7%，報158.3元。
李寧（2331）逆市揚，半日彈2.8%，收報81.55元，為半日表現最好藍籌。
蘋果概念跌之一的舜宇（2382），9月手機鏡頭出貨量按年下降20.8%，半日股價受壓，挫半成，收報191.5元，為表現最差藍籌。另一手機設備股瑞聲科技（2018）亦跌1.09%，報31.8元。
車股方面，龍頭吉利（0175）逆市向上，報22.8元，升0.44%；長汽（2333）升3.6%，報31.6元；東風（0489）跌0.56%，報7.19元。
恒大系向上，恒大汽車（0708）半日升5.7%，報3.71元；恒騰網絡（0136）升3.3%，報2.82元。
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