港股半日低開低走。恒指低開後一度回勇，收復25000點大關，高位見25188點，惟之後走勢再度向下，半日收跌259點或1.02%，收報25066點。國指半日收報8891點，跌107點或1.2%。科技股受壓，恒生科技指數收報6260點，跌143點或2.24%。