中央第四巡視組將在中國銀保監會工作2個月左右，巡視組受理信訪時間截止到2021年12月15日。

銀保監會黨委書記、主席郭樹清表示，中央第四巡視組對中國銀保監會黨委開展巡視體現了黨中央對銀行保險監管工作的高度重視，要把支持配合巡視工作作為當前重要任務。

此次中央第八輪巡視對25家金融單位黨組織開展常規巡視，銀保監會是其中之一。之前的幾輪巡視覆蓋了其他中央和地方政府機關以及國有企業，最新這輪巡視則聚焦中國人民銀行、中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、深圳證券交易所、大型國有銀行以及中國華融等不良資產管理公司。

分析指，此舉凸顯出中共對干部和企業高管的反腐立場日益強硬。在為期數年的反腐運動中，已有超過150萬名政府官員受到處罰，最近的案例包括華融前董事長賴小民被執行死刑以及國開行原董事長胡懷邦被判處無期徒刑。

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