深圳市政府表示，該債券涉資50億元，期限分為兩年、三年及五年，金額分別為11億元、15億元及24億元，其中三年期和五年期屬綠色債券，票面利率分別為2.6%、2.7%及2.9%，認購額為174億元，超額認購2.48倍。深圳市又指，資金將用於普通公辦高中建設、城市軌道交通及水治理等項目。

林鄭月娥表示，內地在港發行綠色債券，可代表深港兩地，共同為內地力爭在2030年前碳排放達峰及2060年前實現碳中和的目標。她指出，是次發債亦能共建內地生態文明建設及綠色發展，提高本港作為大灣區綠色金融中心的地位，發揮通往內地門戶的策略性角色，聯通國內、國外綠色資金流動，助香港成為發行綠色產品的首選平台。

港交所主席史美倫指，香港金融市場擁有良好的法治、國際認可的監管機制，還得到中央的信任，可以為內地經濟提供巨額的國際資金，在互聯互通、人民幣國際化等方面擔當內地的「試驗田」。

人民銀行副行長潘功勝則稱，是次在港發債將進一步擴大內地債券市場對外開放水平、拓寬地方政府融資渠道、豐富香港人民幣產品，有助提升大灣區金融市場一體化水平。

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