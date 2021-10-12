料全年整體營業額可追平去年

撇除裝修及新店因素，黃思麗表示，本年迄今整體零售額按年仍錄輕微跌幅，而較2019年則有單位數升幅。她續指，隨着大埔、荃灣等兩家分店完成裝修並重新營業，目標今年全年整體營業額可追平去年數字。

一田超市大埔超級城分店，面積逾25340方呎；店舖斥資近4100萬元進行優化工程，並自今年6月起裝修近4個月，將於明日以全新面貌登場，店內新增鮮魚、肉類等新鮮食品檔口，另亦引入大阪發祥街頭小吃、新鮮即製和食便當等八大美食專櫃。

黃思麗預期，大埔一田超市重開後將可按年錄5%至8%營業額增長。

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