而且，Thomas仲提前抽空同酒店大廚陳師傅學整餅，之後先化身大廚教一班受助家庭，非常專業。而係整餅期間Thomas仲不停提醒大家落少啲糖，以免變到自己咁肥，仲話自己減緊肥添呀！

除了整餅，Thomas更同大家分享面對逆境時，要感謝家人、朋友的互相支持，困難終可以解決得到，他更希望在場的父母要堅韌落去，又提到社會上各界包括新地，沿途用心扶持有需要的人，相信逆境總會過。

中秋已過咗大半個月，但計返數，原來Thomas同大廚一齊做了一批健康的低糖月餅送俾4000個基層家庭，真係唔嘢少。而在過去一年半更已與超過30間非牟利機構的社工及義工合作，已援助逾50萬人次，分別捐出20萬個飯盒（每日600個）、7萬個福袋、緊急援助金近400萬元，相關捐贈每月繼續進行，真係唔話得啦。

文：肥嘟嘟公主

其他報道

一田：第二期消費券發放後首周百貨營業額升13%

【有片：埋身擊】納指反覆偏軟 惟後市未算淡

百度智能雲在廣州設「AI+工業互聯網基地」

深圳市在港發債今敲鑼 林鄭月娥：推動人幣國際化重要里程碑

中國9月汽車銷量跌20% 新能源汽車產銷升1.5倍

恒生前「一姐」鄭慧敏離世 周內舉行安息禮拜

【有片：選股王】普拉達盈利有望改善 短線或於45至50元上落

中央巡視組對銀保監會及大型國有銀行等開展巡視

恒指半日259點 恒科指瀉逾2% 舜宇挫半成藍籌最曳

A股半日向下 滬指挫逾1%

港元拆息個別走 1個月HIBOR微升

IMF執董會決定格奧爾基耶娃繼續擔任總裁

中國收緊監管 雪湖等對沖基金9月錄雙位數虧損

摩根大通CEO：比特幣一文不值 加密貨幣勢受政府監管

花樣年：花樣年中國與地產集團架構合併 成立債務與資產重組小組