新地郭炳江變身大廚 整低糖月餅送4000個基層家庭
文章日期：2021年10月12日 15:30
由舊年起疫情初起，已退下火線嘅新地（0016）前聯席主席郭炳江（Thomas）就一直密密手發起捐贈行動，希望幫助基層。早排中秋節，原來Thomas仲變身大廚，同帝京酒店一班員工落手落腳為受惠基層家庭安排半日的親子活動，等一班因疫情停課而長留家中嘅基層小朋友及家庭可以過一個與別不同嘅中秋佳節。
而且，Thomas仲提前抽空同酒店大廚陳師傅學整餅，之後先化身大廚教一班受助家庭，非常專業。而係整餅期間Thomas仲不停提醒大家落少啲糖，以免變到自己咁肥，仲話自己減緊肥添呀！
除了整餅，Thomas更同大家分享面對逆境時，要感謝家人、朋友的互相支持，困難終可以解決得到，他更希望在場的父母要堅韌落去，又提到社會上各界包括新地，沿途用心扶持有需要的人，相信逆境總會過。
中秋已過咗大半個月，但計返數，原來Thomas同大廚一齊做了一批健康的低糖月餅送俾4000個基層家庭，真係唔嘢少。而在過去一年半更已與超過30間非牟利機構的社工及義工合作，已援助逾50萬人次，分別捐出20萬個飯盒（每日600個）、7萬個福袋、緊急援助金近400萬元，相關捐贈每月繼續進行，真係唔話得啦。
文：肥嘟嘟公主
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