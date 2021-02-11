然而，該行指出，香港各行業的復甦仍不均衡。佔本地生產總值65%的私人消費雖有改善，但仍低於疫情前水平。政府推出的消費券計劃緩和了消費需求所受到的衝擊，全年本地生產總值增長率估計因此提升0.7%。惟旅遊業仍處於停滯狀態，導致零售銷售依然遠低於2019年的平均水平。

大華銀行大中華區行政總裁葉楊詩明表示：「中國監管整頓導致恒生指數年初至今跌逾10%，惟本地銀行同業市場流動資金仍保持充沛，總餘額仍維持於約4470億元的高位附近。隨著大灣區『跨境理財通』及債券通『南向通』的推出，我們預期新的措施將促進資金流入香港，令香港能夠維持其國際金融中心的地位」。

內地方面，該行指，由於中長期增長前景看好，加上市場開放程度不斷上升，投資組合資本流動有望保持穩定。今年至今，人民幣仍為表現最佳的亞洲貨幣之一，兌美元升幅逾1%。展望未來，該行認為，人民幣將面對更多的增長阻力。貨幣政策可能會偏向略微寬鬆，以緩和經濟增長放緩的勢頭。隨著中美之間的經濟增長及貨幣政策差異持續收窄，其認為，美元兌人民幣將於未來幾季微升，今年第四季及2022年第一季的匯率預測將分別為6.52及6.56。

大華銀行銀行亦預期，聯儲局資產購買規模將逐步減少至2022年七月完成，之後將於明年十二月首度加息。美元指數亦重返自去年十一月以來的最高水平。儘管區內新冠變種病毒Delta蔓延、經濟復甦放緩以及聯儲局縮減買債計劃如箭在弦，部分亞洲貨幣兌美元依然錄得溫和反彈。這些貨幣包括印尼盾、印度盧比及新台幣。其預測，美元兌人民幣將於2022年第三季之前升至6.64，而美元兌新加坡元預期亦會於2022年第三季前升至1.39。

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