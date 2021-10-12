德勤中國科技行業主管合夥人廉勳曉指出，按收入計，排名全球前15位的半導體企業中，亞太地區企業佔據5席，顯示亞太地區的市場主導地位。未來10年，預計韓國將加大對人工智能和5G相關產品的研發投入；日本將大力發展中下游產業；中國大陸將努力實現自給自足；台灣則將繼續重塑其科技生態系統，發展可持續綠色半導體。

報告顯示，智能化自動駕駛也將成為驅動半導體需求的重要因素。隨著純電動車的發展，它們將超越傳統燃油車，推動功率半導體、第三代晶片需求大幅增加。目前亞太汽車半導體市場佔全球的三分之一。

德勤中國半導體行業主管合夥人陳頌預料，汽車半導體有望成為半導體行業內發展最快的領域，預計增速高達14.3%，年收入將從2020年的387億美元增加到2025年的755 億美元。

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