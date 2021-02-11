恒指跌362點失守2萬5大關 ATMXJ全線跌 碧桂園逆市揚3%
文章日期：2021年10月12日 16:16
港股終止過去3個交易日升勢，午後持續偏軟，再度跌穿25000點 ，日中最低見24865點，收報24962點，跌362點或1.43%，成交額1369億元；國指同樣走低，收報8849點，跌150點或1.67%；恒科指重挫，收報6199點，跌203點或3.18%。
ATMXJ全線跌。騰訊（0700）跌2.58%，報483.2元；阿里巴巴（9988）跌3.87%，報161.3元；美團（3690）跌3.03%，報269元；小米（1810）跌2.54%，報21.1元。京東（9618）跌2.31%，報304.4元。
其餘科技股同樣捱沽，快手（1024）跌5.97%，報82.75元；百度（9888）跌近4%，報156.2元；嗶哩嗶哩（9629）跌4.84%，報541元。
藍籌方面，內房股逆市向上，碧桂園（2007）收升3.33%，報7.75元，為表現最好藍籌；其次為潤地（1109），升2.72%，報32.15元。平保（2318）表現最差，收報56.75元，跌5.18%。
恒大系方面，恒大汽車（0708）全日向上，收報3.67元，升4.56%；恒騰（0136）跌1.47%，報2.69元。
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