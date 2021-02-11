港股終止過去3個交易日升勢，午後持續偏軟，再度跌穿25000點 ，日中最低見24865點，收報24962點，跌362點或1.43%，成交額1369億元；國指同樣走低，收報8849點，跌150點或1.67%；恒科指重挫，收報6199點，跌203點或3.18%。