Mastercard在新地旗下管理服務應用程式推繳費功能
文章日期：2021年10月12日 16:19
Mastercard今日宣布，與新鴻基地產（0016）旗下的啟勝管理服務公司（簡稱：啟勝）合作，推出全新管理費繳付方式。由即日起，物業管理服務「生活樂」應用程式的用家可以將Mastercard卡綁定到應用程式中，按時繳付管理費，可以減少行政時間之餘，亦可免卻使用支票或轉賬來繳款的成本。業主可在應用程式內查看繳費紀錄，以及收取各種禮遇和優惠資訊。
啟勝現時管理的過百個屋苑、超過10萬個單位的業主現可透過Mastercard信用卡、扣賬卡或預付卡在啟勝的綜合應用程式「Live e-asy生活樂」中繳付管理費。
「生活樂」的繳費過程，業主用戶打開應用程式中的「我的管理費狀況」查看未繳結餘，再在「我的錢包」內添加其Mastercard信用卡、扣賬卡或預付卡，並將其設定為預設繳款方式。然後，業主便可使用「我的錢包」內Mastercard卡來支付應繳的管理費。業主亦可隨時設定或關閉「啟用自動繳費」功能。在成功繳費後，他們將會收到系統推送通知。
由即日起至12月31日，合資格業主首次在「生活樂」應用程式內以Mastercard信用卡、扣賬卡或預付卡繳付管理費後，可獲The Point by SHKP 商場綜合會員計劃1.25萬積分，積分可透過「新地商場」應用程式在新鴻基地產旗下23間商場兌換購物禮券或其他精彩獎賞。用戶只需下載「新地商場」應用程式，並連結至「生活樂」應用程式即可享有獎賞。
Mastercard香港及澳門總經理陳一芳表示，Mastercard期待透過與啟勝的合作，為業主提供嶄新和方便的電子支付方式，據Mastercard研究顯示，無卡交易正在全球以超過30%的速度增長。
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