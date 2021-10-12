富瑞：十一後欠公眾假帶動澳門博彩業復甦 寧選美國賭股
文章日期：2021年10月12日 16:48
富瑞（Jefferies）發表報告指，澳門發現本地新冠肺炎感炎後，實施更嚴格的旅遊限制，十一黃金周的旅遊表現疲弱，料市場的反應中性。由於在之後再沒有類似的公眾假期，該行預期將限制澳門博彩旅遊業反彈，料澳門的旅遊業會繼續受到假的復甦啟動干擾。反而美國的賭股復甦狀況明顯，因此其寧願選擇較高毛利及受惠於數碼業務增長的美國美高梅及凱撒娛樂。
該行指，澳門在十一黃金周的旅遊表現令人失望，十月份首10日日均賭收只有1.25億澳門元，比8、9月份的的1.43億及1.96億澳門元為少。其根據金沙（1928）管理層所知，8月份的EBITDA表現負面，貴賓博彩比正常情況低35%，贏率只有3%至3.2%。中場博彩表現按月減少35%至38%。10月開首的表現更令人失望，其認為，旅遊的利便性為帶動訪澳遊的主要動力，潛在的遊客目前首要憂慮在於返回內地需要接受檢疫。
在博彩業繼續出現除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）的情況下，富瑞寧願選擇美國的同業，原因是當地已現初步的復甦，待放寬旅遊限制後，有望轉向除息稅、折舊及攤銷前錄得盈利。其更預期，濠賭股下一階段的復甦會在未來較少公眾假期帶動下較為緩慢，並估計原先兩場的公眾諮詢會在45天諮詢期結束前，再安排進行。
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