該行指，澳門在十一黃金周的旅遊表現令人失望，十月份首10日日均賭收只有1.25億澳門元，比8、9月份的的1.43億及1.96億澳門元為少。其根據金沙（1928）管理層所知，8月份的EBITDA表現負面，貴賓博彩比正常情況低35%，贏率只有3%至3.2%。中場博彩表現按月減少35%至38%。10月開首的表現更令人失望，其認為，旅遊的利便性為帶動訪澳遊的主要動力，潛在的遊客目前首要憂慮在於返回內地需要接受檢疫。

在博彩業繼續出現除息稅、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）的情況下，富瑞寧願選擇美國的同業，原因是當地已現初步的復甦，待放寬旅遊限制後，有望轉向除息稅、折舊及攤銷前錄得盈利。其更預期，濠賭股下一階段的復甦會在未來較少公眾假期帶動下較為緩慢，並估計原先兩場的公眾諮詢會在45天諮詢期結束前，再安排進行。

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