IMF研究部門主管Gita Gopinath表示，全球經濟復蘇動力持續但已經減弱，新冠病毒變種延遲了回復常態的時間。疫情發生在全球供應鏈一些重要部分，令全球供應被擾亂的時間較預期為長，影響美國、德國等部分先進國家的近期經濟前景。此外，疫情反彈令低收入發展中國家展望下調，也是IMF下調今年經濟增長望的原因。

原材料價格上升和供應鏈受損，令通脹在美國和部分國家升溫，IMF預期價格壓力會在明年放緩，惟疫情發展、供應鏈受阻的時間長短、市場對通脹預期的反應，令通脹預期面臨更大不確定性。隨着經濟前景的風險增加，央行權衡政策變得更複雜。

IMF認為，央行面對通脹升溫但就業增長緩慢時，即使收緊貨幣政策拖慢就業復蘇，但也應該要在通脹壓力上升前進行，只要通脹控制在低於央行目標水平，貨幣政策仍可保持寬鬆。否則若央行等待就業市場復蘇同時容許通脹升溫，將會影響政策框架的可信度，產生更多不明朗，影響私人投資，令就業復蘇更為緩慢。IMF指出，目前情况沒有先例，因此保持貨幣政策具透明度更為重要。

IMF預期2022年中國經濟增長為5.6%，較7月報告亦下調0.1個百分點，IMF指出下調今年中國經濟展望，是因為公共投資縮減較預期為大。此外，IMF預期香港今年經濟增長為6.4%，較4月份的報告上調2.1個百分點，明年經濟預期則為3.5%，較4月份下調0.3個百分點，預期本港今年通脹上升1.9%，失業率為5.6%。

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