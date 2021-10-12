周大福上季港澳同店銷售增長達58%
文章日期：2021年10月12日 17:00
周大福（1929）公布截至今年9月底第二季港澳及其他市場同店銷售按年增長達57.7%，主要受惠本地消費需求平穩及低基數效應，同店銷量按年增長為61.7%；季內香港的同店銷售增長為35.1%，而澳門則由於過境口岸重開後遊客消費帶動令同店銷售增長達至232.5%。
內地業務在穩定的消費氣氛支持下，第二季內地同店銷售按年亦增長23%，同店銷量按年增長為22.7%。
第二季周大福的零售值按年增長為55.8%，當中港澳及其他市場零售值按年增長為38.5%，佔集團整體零售值10.1%；內地零售值按年增長為58%，佔集團整體零售值89.9%。
截至第二季，周大福共有5,214個零售點，當中季內港澳及其他市場淨關閉3個香港周大福珠寶零售點，並開設一個其他市場的周大福零售點。
第二季周大福在內地淨開設366個零售點，包括淨開設385個周大福珠寶零售點，當中淨開設2間直營店及淨開設383間加盟店。於第二季末，內地有69.5%的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。
周大福今日升1.48%，收報16.44元。
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