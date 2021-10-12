內地業務在穩定的消費氣氛支持下，第二季內地同店銷售按年亦增長23%，同店銷量按年增長為22.7%。

第二季周大福的零售值按年增長為55.8%，當中港澳及其他市場零售值按年增長為38.5%，佔集團整體零售值10.1%；內地零售值按年增長為58%，佔集團整體零售值89.9%。

截至第二季，周大福共有5,214個零售點，當中季內港澳及其他市場淨關閉3個香港周大福珠寶零售點，並開設一個其他市場的周大福零售點。

第二季周大福在內地淨開設366個零售點，包括淨開設385個周大福珠寶零售點，當中淨開設2間直營店及淨開設383間加盟店。於第二季末，內地有69.5%的周大福珠寶零售點以加盟模式經營。

周大福今日升1.48%，收報16.44元。

其他報道

中銀接受經政府「智方便」App驗證身份遙距開戶

Mastercard在新地旗下管理服務應用程式推繳費功能

恒指跌362點失守2萬5大關 ATMXJ全線跌 碧桂園逆市揚3%

報告：2030年全球半導體產值將突破7.8萬億

大華銀行料第四季香港GDP按年增長5.6%

新地郭炳江變身大廚 整低糖月餅送4000個基層家庭

中國加強打擊壟斷 市監局據報增聘反壟斷調查人員至100人

滬深三大指數低收 齊跌逾1%

一田：第二期消費券發放後首周百貨營業額升13%

【有片：埋身擊】納指反覆偏軟 惟後市未算淡

百度智能雲在廣州設「AI+工業互聯網基地」

深圳市在港發債今敲鑼 林鄭月娥：推動人幣國際化重要里程碑

中國9月汽車銷量跌20% 新能源汽車產銷升1.5倍

恒生前「一姐」鄭慧敏離世 周內舉行安息禮拜