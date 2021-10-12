中國手遊第3季收入按年升9% 騰訊《王者榮耀》收入最多
文章日期：2021年10月12日 17:12
中央近期加強監管有關防止未成年人沉迷網絡遊戲措施，內地遊戲研究機構伽馬數據發表《2021年7-9月移動遊戲報告》，期內中國移動遊戲市場實際銷售收入554.69億元人民幣，環比下滑0.85%，同比增長9.09%。
伽馬數據表示，下滑的主要原因是長線產品收入較上個季度有所下滑，涉及騰訊（0700）的《王者榮耀》、網易（9999）的《陰陽師》、端遊的《問道》等，另一方面，上季度上線產品《航海王熱血航線》及《摩爾莊園》等收入回落，雖然有新遊帶來增量，但是不足以補充下滑部分，整體較上季度微降。
收入測算榜頭十位當中，以騰訊的《王者榮耀》和《和平精英》領先，第三是網易的《夢幻西遊》；而9月才上線的《哈利波特：魔法覺醒》也榜上有名，排行第十。
期內，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入為49.66億美元，環比增長12.77%。主要原因是移動遊戲《原神》、《三國志·戰略版》、《Puzzles & Survival》等產品海外收入上升；《天涯明月刀》、《天地劫：幽城再臨》等產品第三季度在海外上線，也帶來一定增量。
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