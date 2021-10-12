伽馬數據表示，下滑的主要原因是長線產品收入較上個季度有所下滑，涉及騰訊（0700）的《王者榮耀》、網易（9999）的《陰陽師》、端遊的《問道》等，另一方面，上季度上線產品《航海王熱血航線》及《摩爾莊園》等收入回落，雖然有新遊帶來增量，但是不足以補充下滑部分，整體較上季度微降。

收入測算榜頭十位當中，以騰訊的《王者榮耀》和《和平精英》領先，第三是網易的《夢幻西遊》；而9月才上線的《哈利波特：魔法覺醒》也榜上有名，排行第十。

期內，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入為49.66億美元，環比增長12.77%。主要原因是移動遊戲《原神》、《三國志·戰略版》、《Puzzles & Survival》等產品海外收入上升；《天涯明月刀》、《天地劫：幽城再臨》等產品第三季度在海外上線，也帶來一定增量。

其他報道

周大福上季港澳同店銷售增長達58%

中銀接受經政府「智方便」App驗證身份遙距開戶

Mastercard在新地旗下管理服務應用程式推繳費功能

恒指跌362點失守2萬5大關 ATMXJ全線跌 碧桂園逆市揚3%

報告：2030年全球半導體產值將突破7.8萬億

大華銀行料第四季香港GDP按年增長5.6%

新地郭炳江變身大廚 整低糖月餅送4000個基層家庭

中國加強打擊壟斷 市監局據報增聘反壟斷調查人員至100人

滬深三大指數低收 齊跌逾1%

一田：第二期消費券發放後首周百貨營業額升13%

【有片：埋身擊】納指反覆偏軟 惟後市未算淡

百度智能雲在廣州設「AI+工業互聯網基地」

深圳市在港發債今敲鑼 林鄭月娥：推動人幣國際化重要里程碑

中國9月汽車銷量跌20% 新能源汽車產銷升1.5倍

恒生前「一姐」鄭慧敏離世 周內舉行安息禮拜