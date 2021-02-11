遠展參股澳洲賭企The Star被傳媒圍攻 稱會持續改善反洗錢合規程序
文章日期：2021年10月12日 18:00
繼較早前澳洲皇冠度假村因為捲入反洗錢及管理問題爭議致受困擾，由遠東發展（0035）及周大福企業各持股近5%的另一大澳洲賭場集團The Star Entertainment亦被當地媒體圍攻，直指其涉洗錢及讓有組織罪案人物滲透。The Star Entertainment股價亦連跌兩天，該公司再發稿回應指，直指該集團承諾持續改善反洗錢合規程序，並會因應其反洗錢或反恐計劃的獨立檢討，發表報告。
The Star Entertainment指出，對澳洲媒體指控該集團對畢馬威的檢討報告保密，亦沒有適當地採取適當行動方面作出反駁，並謂有關指控的內容並不正確。有關畢馬威的檢討，是在15年的檢討之前，並在20至21年再跟進，當中提供若干建議，更有效去辨認及緩解洗錢風險，該公司由2018年中至2020年初亦推出計劃，去回應檢討內提出的建議。其最新就反洗錢程序的獨立檢討，是在2020年尾進行，並在2021年7月完成第一階段檢討，業中所有建議均獲採納，並與之前的檢討做法一致。
自從澳洲媒體連番發文對The Star Entertainment作出指控後，後者股價在兩日內跌25%，低見3.21澳元。另據《澳大利亞金融評論》報道指，昆士蘭律政司Shannon Fentiman對於指控稱，The Star Entertainment容許在悉尼及黃金海岸的賭場容許洗錢及有組織罪案人物滲透方面，已召州警展開調查，以了解該公司的反洗錢程序的正當性及有效性。不過，Fentiman排除委任皇家委員會或委任外間調查員跟進當地傳媒對The Star Entertainment的指控，而有關指控稱，The Star Entertainment鼓勵被悉尼及墨爾本賭場禁足的高注碼人士過來黃金海岸賭場賭博。此前新南威爾士獨立酒牌及博彩局亦對圍繞The Star Entertainment的指控，展開內部調查。
遠展今日收報2.65元，無起跌，成交額達88.95萬元。
其他報道
傳螞蟻退股財新傳媒 上周中國擬限制非公有資本參與傳媒相關業務