The Star Entertainment指出，對澳洲媒體指控該集團對畢馬威的檢討報告保密，亦沒有適當地採取適當行動方面作出反駁，並謂有關指控的內容並不正確。有關畢馬威的檢討，是在15年的檢討之前，並在20至21年再跟進，當中提供若干建議，更有效去辨認及緩解洗錢風險，該公司由2018年中至2020年初亦推出計劃，去回應檢討內提出的建議。其最新就反洗錢程序的獨立檢討，是在2020年尾進行，並在2021年7月完成第一階段檢討，業中所有建議均獲採納，並與之前的檢討做法一致。

自從澳洲媒體連番發文對The Star Entertainment作出指控後，後者股價在兩日內跌25%，低見3.21澳元。另據《澳大利亞金融評論》報道指，昆士蘭律政司Shannon Fentiman對於指控稱，The Star Entertainment容許在悉尼及黃金海岸的賭場容許洗錢及有組織罪案人物滲透方面，已召州警展開調查，以了解該公司的反洗錢程序的正當性及有效性。不過，Fentiman排除委任皇家委員會或委任外間調查員跟進當地傳媒對The Star Entertainment的指控，而有關指控稱，The Star Entertainment鼓勵被悉尼及墨爾本賭場禁足的高注碼人士過來黃金海岸賭場賭博。此前新南威爾士獨立酒牌及博彩局亦對圍繞The Star Entertainment的指控，展開內部調查。

遠展今日收報2.65元，無起跌，成交額達88.95萬元。

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