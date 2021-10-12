遠展旗下BC Invest併購澳洲貸款機構Mortgageport
文章日期：2021年10月12日 18:30
遠東發展（0035）宣布，持有約51%股權之多元化金融服務集團BC Invest與澳洲主要非銀行貸款機構之一Mortgageport，達成戰略合作和長期財務支持安排。BC Invest將收購Mortgageport的53%股權，包括認購新股及支持Mortgageport現時和未來的融資貸款。
BC Invest現時管理流動資產18.5億澳元，Mortgageport目前管理資產共15億澳元，是澳洲政府首次住房貸款存款計劃中，唯一一間非授權存款機構的借貸機構。BC Invest及Mortgageport合併後，共在7個國家擁有11個辦事處，共有190名員工，管理資產將超過33億澳元。
雙方預計注入新的永久資本投資，加上BC Invest的財務支持，料有助Mortgageport業務加快落實發展計劃，在未來幾年內管理資產增長三倍，並躋身成為澳洲市場三大非銀行抵押貸款管理公司之一。Mortgageport創辦人兼董事總經理Glenn Spratt表示，Mortgageport已成立23年，現時在BC Invest的支持下，他們有能力成為澳洲首選貸款機構。Mortgageport每月的抵押貸款申請大概金額超過1億澳元，他們計劃在未來二至三年內，提高至行業領先水平。
BC Invest行政總裁David Hinde補充，在亞太地區和英國，他們與知名企業合作，穩步落實他們的五年計劃。他們預計與Mortgageport的合作夥伴關係，將立即提高運營和融資效率，並在他們發展資本市場計劃時，為雙方提供更深厚的機構資本。
BC Invest已於上月進軍英國市場，從瑞士信貸銀行獲得2.55億英鎊融資貸款，用於為非居民海外投資者的購房出租抵押貸款提供資金。BC Invest在今年7月還另外完成一項5億澳元的RMBS交易，吸引逾20億澳元的認購。
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