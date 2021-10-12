就如近來駐港官員的取態，不斷將政策重心放在房屋，深信只要房屋問題處理好，政治問題會解決大半。早年史丹福政治科學學者發表過研究，有樓在手會改變一個人的政治期望，亦會更積極保障自己的投資利益，延伸開去的，是為了維持現狀，而更積極投票。國情不同，後半未必發生，但持有資產者不想大半生努力付諸流水，而傾向自利，大概是人之常情；但凡會動搖自己手上資產價值的改革，都可能會盡力避免。

戴卓爾夫人於80年代推行Right to Buy Scheme，協助大批市民上車，從而將他們改造成為擁戴政府的資產階層，從工黨轉投保守黨。有恆產則有恆心，麥理浩決意執行的十年建屋計劃，以至後來再推出居者有其屋，也被視為穩定了1967年後民心的大德政，備受中英雙方稱許。

當時麥理浩亦採納夏鼎基的積極不干預方針，歡迎工商業在香港自由發展，恢復向外資行發牌、取消外幣存款利息預扣稅等，以符合布雷頓森林體系崩潰後的大勢，令香港逐步與國際接軌。另一面是美國躍升為世界龍頭後不久，總統尼克遜便與中國破冰，正式踏入中西蜜月期。縱使鄧小平曾向麥理浩透露收回香港之意，麥理浩亦有政治智慧，暫不向香港市民宣布鄧小平意向。由麥理浩時期到中英聯合聲明談判之間，明顯有宏觀環境讓香港造就黃金期。

上周出爐的施政報告，相信或多或少亦有參考麥理浩當時的方針，畢竟兩者都經歷動盪不久，而麥理浩則帶來奇跡般的成功。不過，其時宏觀條件是香港金融環境日益自由，外資的信心有增無減，中西雙方關係逐步改善，但又繼續互相揣度，至少大家都不想香港再次成為觸發點，故雙方對香港都小心翼翼，香港便得以求存，甚至發圍。能令外資與市民放心的，包括香港法律制度與廉政公署，其中廉記更以葛柏案樹立威信，紓發市民怨氣。

隨着中美局勢不穩，西方愈來愈不信任中國，在香港營商亦要時刻遷就主旋律。西方、外資、市民的信心不及當時，今日的施政報告所展示的宏圖，是否好得令大家從動盪中走出來，將重心放在經濟上，還是言之尚早。

賈文清

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