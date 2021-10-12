相關新聞：習近平據報要求中紀委等審查金融機構與恒大、螞蟻等民企關係

根據該等要聞所指，巡視組將在有關機構工作兩個月左右，並設有專門值班電話、郵政信箱，受理信議訪至12月15日。中央巡視組主要受理反映有關機構黨委領導班子及其成員、下一級黨組織領導班子主要負責人和重要崗位領導幹部問題的來信來電來訪，重點是關於違反政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律和生活紀律等方面的舉報和反映。

今天刋載要聞，並進行巡視的機構，涵蓋信達、華融、東方及長城四大資產管理公司；深交所；國家外匯管理局；中證監；國家開發及農業發展兩大政策銀行；中信集團；中投；人行；中國銀行（3988）、農業銀行（1288）、建設銀行（0939）及工商銀行（1398）四大國有銀行；另加中國人壽及人保兩大保險集團。在今天之前，中紀委在10月10日及11日，分別刋載要聞指，派巡視員到交通銀行（3328）、上海證券交易所、銀保監及光大集團。

《華爾街日報》早前引述知情人士報道，中國國家主席習近平要求審查中國國有銀行和其他金融機構與大型民營企業發展的關係。

報道指，審查的重點是國有銀行、投資基金和金融監管機構是否對民營企業變得過於友好，特別是那些近幾個月來受到北京監管打擊的企業，包括深陷負債危機的恒大、滴滴出行及阿里巴巴（9988）旗下的螞蟻集團。

據報，恒大地產的主要貸款方之一的中信集團是接受審查的機構之一。該公司並未作出回應。

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