低碳想創坊項目總監董頴詩昨日在發佈會上表示，聯合國氣候變化大會每五年一度檢討各締約國的減碳進度，而今屆因為是自2015年《巴黎氣候協議》簽署之後，協約國首次聚首回顧、評估迄今取得的減碳進展和總結失敗教訓，以及遞交更新的國家自定貢獻（NDC），因此特別重要。她指出，世界各地很多年青人都希望把握機會發聲，讓國家更積極行動。

今次隨團參與的六位青年代表，將先由其中一位代表宣讀他們共同撰寫的《香港青年氣候行動宣言》，提出包括港府需宣布香港進入氣候緊急狀態、承諾在 2040年代或更早實現淨零排放、於 2030年，將可再生能源在能源組合中的比重提高到 20%，同時將太陽能的比重提高到 10%等五項倡議，敦促香港政府採取更積極的行動對抗氣候變化，然後輪流發言，詳細講解宣言內容及回應港府早前發佈的《香港氣行動藍圖2050》。他們認為香港政府應在有科學根據之下訂立種種減碳目標，更快速地採取行動，並定更詳細的行動計劃。

其中青年代表成員之一、ESG分析員馮健鏗認為，香港至今仍未能善用國際金融中心優勢發展綠色金融，除鼓勵上市公司發行綠色債券，以及即將推出零售綠債外，應該更積極去探討「碳」相關政策，例如研究訂立碳排放額度市場及推出碳期貨，以及研究讓國際資金透過香港參與內地碳權市場，研究碳稅等等，以便更科學化構建碳中和路線圖。